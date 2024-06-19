Северокорейский чиновник выгнал российских министров из зала заседаний
Северокорейский чиновник выгнал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова, зампреда правительства Виталия Савельева и главу корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова из зала заседания, поскольку они вошли в помещение раньше главы КНДР Ким Чен Ына. На это обратили внимание журналисты, смотревшие трансляцию на YouTube-канале «Комсомольской правды».
Чиновник пояснил, что глава государства должен войти в зал заседаний первым. Отмечается, что члены российской делегации уже занимали места за столом переговоров, когда их попросили удалиться из помещения.
Ранее зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru