Северокорейский чиновник выгнал российских министров из зала заседаний

Чиновник пояснил, что глава государства должен войти в зал заседаний первым. Отмечается, что члены российской делегации уже занимали места за столом переговоров, когда их попросили удалиться из помещения.

Ранее зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что новый договор между Россией и КНДР кардинально отличается от советского и более современных аналогов, делая страны союзниками, в том числе и в военной сфере.

