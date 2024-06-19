Путин покатал Ким Чен Ына на автомобиле Aurus
Президент РФ Владимир Путин покатал лидера КНДР Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus. Об этом сообщает РИА Новости.
Когда главы государств подходили к автомобилю, помощник Путина сначала открыл дверь заднюю дверь. Однако российский лидер решил самостоятельно управлять машиной. Ким Чен Ын расположился рядом с ним на переднем пассажирском сидении.
Отмечается, что после поездки по столице КНДР лидеры двух государств совершили пешую прогулку.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что автомобили Aurus собираются в России, из-за чего Владимир Путин предпочитает именно эти машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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