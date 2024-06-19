Путин покатал Ким Чен Ына на автомобиле Aurus

Президент РФ Владимир Путин покатал лидера КНДР Ким Чен Ына по Пхеньяну на автомобиле Aurus. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Когда главы государств подходили к автомобилю, помощник Путина сначала открыл дверь заднюю дверь. Однако российский лидер решил самостоятельно управлять машиной. Ким Чен Ын расположился рядом с ним на переднем пассажирском сидении.

Отмечается, что после поездки по столице КНДР лидеры двух государств совершили пешую прогулку.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что автомобили Aurus собираются в России, из-за чего Владимир Путин предпочитает именно эти машины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:АвтомобильРоссияВладимир ПутинКНДРКим Чен Ын

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