Рар опроверг «капитуляцию» Германии перед США из-за «Северного потока-2»

Правительство Германии во главе с Ангелой Меркель «капитулировало» перед США в вопросе «Северного потока – 2», показав несостоятельность в вопросе отстаивания интересов Берлина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не согласился с термином капитуляция. По его словам, Германия ждёт конкретики со стороны Вашингтона, но немецкий бизнес уже требует от властей отказаться от закупок американского сжиженного газа, чтобы «поставить Америку на место».

«Я не вижу никакой "капитуляции" Германии. Германия отмалчивается, потому что не хочет напрямую ввязаться в конфликт с Америкой. Все ждут, пока санкции примут силу. Для этого Трамп должен подписать закон. Пока он его еще не подписал. Подпишет, с большой долей вероятности, и после этого необходимо ожидать реакции. Реакция будет жесткая, но в тоже время сдержанная», — спрогнозировал Рар.