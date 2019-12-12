Рар опроверг «капитуляцию» Германии перед США из-за «Северного потока-2»
Александр Рар в эфире НСН рассказал о возможной реакции Германии на ожидаемые экономические санкции США.
Правительство Германии во главе с Ангелой Меркель «капитулировало» перед США в вопросе «Северного потока – 2», показав несостоятельность в вопросе отстаивания интересов Берлина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН не согласился с термином капитуляция. По его словам, Германия ждёт конкретики со стороны Вашингтона, но немецкий бизнес уже требует от властей отказаться от закупок американского сжиженного газа, чтобы «поставить Америку на место».
«Я не вижу никакой "капитуляции" Германии. Германия отмалчивается, потому что не хочет напрямую ввязаться в конфликт с Америкой. Все ждут, пока санкции примут силу. Для этого Трамп должен подписать закон. Пока он его еще не подписал. Подпишет, с большой долей вероятности, и после этого необходимо ожидать реакции. Реакция будет жесткая, но в тоже время сдержанная», — спрогнозировал Рар.
Собеседник НСН отметил, что Германия заинтересована в сотрудничестве с США больше, чем с Россией, поэтому американское «объявление экономической войны Берлину» вряд ли сблизят его с Москвой.
«Посмотрим, как немецкое правительство будет реагировать. У него есть шанс дать американцам ответ жесткий. И по поведению Германии будет понятно, насколько она "капитулирует" или нет. Я не сказал бы, что Германия готова отстаивать свои интересы со всей силой. Америка ей ближе, чем Россия, но баталии с Америкой впереди. Отношения улучшаться точно не будут после таких попыток "наказать немецкие фирмы". Насколько это сблизит Германию с Россией, это конечно другой вопрос», - подытожил Александр Рар.
Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов заявил НСН, что Германия чрезвычайно заинтересована в осуществлении проекта «Северный поток-2». По его мнению, голос страны достаточно сильный и соседям придется искать компромисс в своем отношении к Берлину и Вашингтону.
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