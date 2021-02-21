«Северный поток — 2» поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ

Лидер США и государственный секретарь страны Энтони Блинкен выразили желание укрепить отношения и наладить более тесное сотрудничество со странами-союзниками США, ключевой из которых - Германия. При этом на практике трудно «переключить рычаг», отмечает РИА Новости.

Автор публикации напоминает, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США канцлер Германии Ангела Меркель затронула тему строительства газопровода. По мнению журналиста, беседа Байдена с Меркель о судьбе «Северного потока-2» «ставит под угрозу консенсус» демократов и республиканцев.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал, почему Америка отказалась от идеи вводить санкции против союзников.

«Решение не вводить санкции сейчас вполне разумно. Причина этого банальная – вы можете выстрелить в своего союзника лишь раз, потому что второй раз вы будете стрелять уже в своего врага. Если США введут санкции против немецких компаний, они как минимум развяжут мощное торговое противостояние. Насколько сейчас США смогут потянуть это противостояние – вопрос открытый. Безусловно, экономика Германии меньше американской, но и американские компании ориентируются на достаточно большой немецкий рынок. Так что отказ от санкций против Германии даже ожидаем», - сказал Фролов.

