В Германии заявили о неконструктивной политике Запада в отношении России

Бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург ФРГ и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от неконструктивной политики Запада и двойных стандартов, передает Berliner Zeitung.

Платцек напомнил речь министра иностранных дел Сергея Лаврова на форуме «Потсдамские встречи», в ходе которой глава МИД РФ заявил о деградации отношений между Россией и Евросоюзом. Он добавил, что российская сторона заинтересована в возобновление взаимоуважительного диалога с Германией.

МИД ФРГ: Германия намерена создать условия для достройки «Северного потока – 2»

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ. По ее словам, отношения с Берлином изменились, тогда как ранее ФРГ была генератором позитивных предложений в отношении с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры