В Германии заявили о неконструктивной политике Запада в отношении России
Бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург ФРГ и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от неконструктивной политики Запада и двойных стандартов, передает Berliner Zeitung.
Платцек напомнил речь министра иностранных дел Сергея Лаврова на форуме «Потсдамские встречи», в ходе которой глава МИД РФ заявил о деградации отношений между Россией и Евросоюзом. Он добавил, что российская сторона заинтересована в возобновление взаимоуважительного диалога с Германией.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ. По ее словам, отношения с Берлином изменились, тогда как ранее ФРГ была генератором позитивных предложений в отношении с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru