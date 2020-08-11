«Северный поток – 2» может быть не достроен

Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2» допустила его приостановку. Как уточняют «Известия», причина тому - ужесточение санкций США.

«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», - говорится в отчете компании.

Новые беды и старые враги. Будет ли достроен «Северный поток-2»?

Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил ранее в интервью НСН, что вопрос завершения строительства для России очень важный.

«Как было запрещено достраивать, так и осталось. «Газпром» намеренно идет на нарушение этих санкций, потому что для него достроить «Северный поток-2» гораздо важнее. В любом случае будут достраивать «Северный поток-2», это принципиальный вопрос для России», — подчеркнул эксперт.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции СШАСеверный Поток-2
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