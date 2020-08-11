«Северный поток – 2» может быть не достроен

Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2» допустила его приостановку. Как уточняют «Известия», причина тому - ужесточение санкций США.

«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», - говорится в отчете компании.