«Северный поток – 2» может быть не достроен
Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2» допустила его приостановку. Как уточняют «Известия», причина тому - ужесточение санкций США.
«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», - говорится в отчете компании.
Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил ранее в интервью НСН, что вопрос завершения строительства для России очень важный.
«Как было запрещено достраивать, так и осталось. «Газпром» намеренно идет на нарушение этих санкций, потому что для него достроить «Северный поток-2» гораздо важнее. В любом случае будут достраивать «Северный поток-2», это принципиальный вопрос для России», — подчеркнул эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru