Северная Македония объявила о высылке ещё шестерых российских дипломатов
МИД Северной Македонии объявил персонами нон грата ещё шестерых российских дипломатов, соответствующая нота была вручена послу России в Скопье Сергею Баздникину, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что высылаемые лица «осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях».
«Указанные лица должны будут покинуть территорию Северной Македонии в ближайшие пять дней», - заключили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Ранее Северная Македония объявила о высылке пятерых российских дипломатов, сообщает RT.
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