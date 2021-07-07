Полномочия депутатов и сенаторов предложили ограничить двумя сроками

Вместе с тем Орлов отметил, что согласно последним поправкам в Конституцию одно и то же лицо не может избираться президентом более двух раз. Ротация на государственной гражданской службе называется условием для повышения ее эффективности, а также противодействия коррупции.

По мнению автора инициативы, то, что депутатский корпус может долго не меняться становится препятствием динамичному развитию законодательной ветви власти, появлению в парламенте новых политиков и свежих идей.

Очередные выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Предполагается, что они состоятся в три дня - с 17 сентября по 19-ое. Однако лава ЦИК Элла Памфилова выступает за перенос единого дня голосования на школьные каникулы, передает Ura.ru. Она пояснила, что половина избирательных участков по стране расположены в зданиях учебных учреждений.

