Полномочия депутатов и сенаторов предложили ограничить двумя сроками
Ограничить полномочия членов Госдумы и Совета Федерации двумя сроками предложили в России. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее письмо он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, сообщает RT.
Политолог напомнил, что на данный момент депутаты и сенаторы могут избираться на неопределенное количество сроков и работать в федеральном парламенте десятилетиями.
Вместе с тем Орлов отметил, что согласно последним поправкам в Конституцию одно и то же лицо не может избираться президентом более двух раз. Ротация на государственной гражданской службе называется условием для повышения ее эффективности, а также противодействия коррупции.
По мнению автора инициативы, то, что депутатский корпус может долго не меняться становится препятствием динамичному развитию законодательной ветви власти, появлению в парламенте новых политиков и свежих идей.
Очередные выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Предполагается, что они состоятся в три дня - с 17 сентября по 19-ое. Однако лава ЦИК Элла Памфилова выступает за перенос единого дня голосования на школьные каникулы, передает Ura.ru. Она пояснила, что половина избирательных участков по стране расположены в зданиях учебных учреждений.
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