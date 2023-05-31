Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в совещании глав МИД БРИКС
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ЮАР, сообщает РИА Новости.
Его самолет приземлился в Кейптауне, где 1 и 2 июня пройдет совещание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
Министры в ЮАР обсудят ряд вопросов международной повестки, взаимодействие на многосторонних площадках и наметят перспективы развития объединения.
В рамках визита в Южноафриканскую республику у российского министра также запланированы переговоры с представителями ряда стран.
Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru