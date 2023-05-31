Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
31 мая 202314:00
Нужно знать свое место и не лезть в чужие дела, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает телеканал «Звезда».
Так глава российского МИДа прокомментировал обвинения посла США в ЮАР о южноафриканских поставках оружия в Россию.
По его словам, тем более, если кому-то, что-то показалось.
Лавров также подчеркнул, что Москва в отличие от Вашингтона, который поставляет оружие Киеву, никогда не нарушала международное право.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Атлантический океан не спасет США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru