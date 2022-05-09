СМИ: Терешкову лишили статуса почётного гражданина чешского города Ческе-Будевице

Власти крупнейшего на юге Чехии города Чески-Будеевице лишили статуса почётного гражданина Валентину Терешкову, сообщает сайт газеты Mlada fronta DNES.

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Статус почётного гражданина первая женщина-космонавт получила в 1979 году. Лишить её этого статутса власти Ческе-Будеевице решили в связи с её поддержкой спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

Ранее власти Праги объявили, что приняли решение лишить статуса почётного гражданина города маршала СССР Ивана Конева.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КосмонавтыПолитикаЧехияВалентина Терешкова
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