Президент Италии Маттарелла лишил госнаград Грефа и Грушко
Президент Италии Серджо Маттарелла лишил граждан России итальянских госнаград, сообщает государственное издание Gazzetta Ufficiale.
Речь идёт об Ордене Звезды Италии различных степеней, которыми иностранцев награждают за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Италией и другими странами.
Из попавших в указ Маттареллы россиян самым высоким классом обладал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, который был удостоен второго по значимости звания Великого офицера ордена.
Кроме него, итальянского ордена лишились глава Сбербанка Герман Греф, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, бизнесмен Андрей Мельниченко, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор РЖД Олег Белозеров, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, главы РСПП и РФПИ Александр Шохин и Кирилл Дмитриев.
В указе итальянского президента говорится, что россияне были лишены наград «по соображениям недостойности».
Ранее глава комитета по законодательству Госсовете Крыма Сергей Трофимов заявил, что в парламенте намерены рассмотреть вопрос о лишении госнаград бэкс-замглавы Россотрудничества Натальи Поклонскойза её высказывания о символах спецоперации Вооружённых сил России на Украине.
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