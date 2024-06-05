Сергей Лавров получил орден Жеребца в Буркина-Фасо

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили высшую государственную награду африканской страны — орден Жеребца. Фотографии с награждения опубликовала пресс-служба российского МИДа.

Согласно законодательству Буркина-Фасо, орден Жеребца вручается за заслуги в гражданской и военной службе. Причем награду может получить и гражданин другой страны. Однако в законе говорится, что орденом могут быть награждены не больше 100 граждан страны и 25 иностранцев.

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В Буркина-Фасо Лавров прибыл 4 июня в рамках африканского турне. Днем ранее глава российского МИДа посетил Гвинею.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня сообщила, что Лавров в рамках своего африканского турне посетит Чад. Он прибудет в это государство 6 июня, уточнила она.


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ФОТО: Телеграм-канал МИД РФ
ТЕГИ:Сергей ЛавровАфрика

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