Сергей Лавров получил орден Жеребца в Буркина-Фасо
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили высшую государственную награду африканской страны — орден Жеребца. Фотографии с награждения опубликовала пресс-служба российского МИДа.
Согласно законодательству Буркина-Фасо, орден Жеребца вручается за заслуги в гражданской и военной службе. Причем награду может получить и гражданин другой страны. Однако в законе говорится, что орденом могут быть награждены не больше 100 граждан страны и 25 иностранцев.
В Буркина-Фасо Лавров прибыл 4 июня в рамках африканского турне. Днем ранее глава российского МИДа посетил Гвинею.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня сообщила, что Лавров в рамках своего африканского турне посетит Чад. Он прибудет в это государство 6 июня, уточнила она.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главком ВСУ Сырский назвал ситуацию на фронте сложной для Киева
- Сергей Лавров получил орден Жеребца в Буркина-Фасо
- Путин поздравил Моди с успехом Индийской народной партии на выборах
- Писториус: ФРГ должна подготовиться к войне с Россией к 2029 году
- Депутат Горелкин: Запрета на вход через VPN в запрещенные соцсети не будет
- «Любопытно!»: Создатели «Чебурашки» отреагировали на критику фильма
- Глава «АвтоВАЗа» назвал стоимость новой модели Lada Iskra
- Глава СПЧ назвал досмотры на ЕГЭ варварскими
- Экономист Разуваев назвал минимальную зарплату для комфортной жизни с ипотекой
- Картаполов не исключил ударов по НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru