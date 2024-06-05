Сергей Лавров получил орден Жеребца в Буркина-Фасо

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили высшую государственную награду африканской страны — орден Жеребца. Фотографии с награждения опубликовала пресс-служба российского МИДа.

Согласно законодательству Буркина-Фасо, орден Жеребца вручается за заслуги в гражданской и военной службе. Причем награду может получить и гражданин другой страны. Однако в законе говорится, что орденом могут быть награждены не больше 100 граждан страны и 25 иностранцев.