Захарова: Лавров посетит Чад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках своего африканского турне посетит Чад. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Лавров отправился в поездку по странам Африки, она началась в понедельник с визита министра в Гвинею, напоминает «Свободная пресса». Сейчас глава МИД находится в Буркина-Фасо.
«Давайте анонсируем... еще одну точку. Завтра это будет Чад», — указала Захарова.
Ранее Сергей Лавров провел переговоры с руководством Гвинеи и Конго по вопросам экономического и военно-технического сотрудничества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Александра Вертинского
- В бассейне Балтийского моря начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops
- СМИ: Россияне заинтересовались арктической кухней
- В торговом центре на юго-востоке Москвы произошел пожар
- В ФРГ злоумышленник с ножом напал на политика «Альтернативы для Германии»
- СМИ: ФСБ задержала бывшего летчика за шпионаж в пользу Украины
- Под Артемовском нашли заготовленный с 2014 года украинский схрон с боеприпасами
- Умерла актриса из сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
- Неизвестный обстрелял посольство США в Ливане
- Сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru