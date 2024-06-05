Захарова: Лавров посетит Чад

Лавров отправился в поездку по странам Африки, она началась в понедельник с визита министра в Гвинею, напоминает «Свободная пресса». Сейчас глава МИД находится в Буркина-Фасо.

«Давайте анонсируем... еще одну точку. Завтра это будет Чад», — указала Захарова.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с руководством Гвинеи и Конго по вопросам экономического и военно-технического сотрудничества.

