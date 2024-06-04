«Полицейское государство»: Лавров раскритиковал США за отказ выпустить Риттера

Оценку, которую Москва может дать действиям американских властей, отказавшимся пустить экс-разведчика и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), «не сложно угадать». Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, инцидент в очередной раз подтверждает, что США, «называющие себя лидером демократии всего мира, стали полицейским государством».

Также министр указал, что Риттер не является гражданином России, и за гражданством не обращался, поэтому, «с юридической точки зрения», что-либо предпринять Москва не может.

Ранее Риттер заявил, что действия американских пограничников, которые не выпустили его из страны, являются запланированным актом со стороны правительства США, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСШАСергей Лавров

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