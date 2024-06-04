«Полицейское государство»: Лавров раскритиковал США за отказ выпустить Риттера

По его словам, инцидент в очередной раз подтверждает, что США, «называющие себя лидером демократии всего мира, стали полицейским государством».

Также министр указал, что Риттер не является гражданином России, и за гражданством не обращался, поэтому, «с юридической точки зрения», что-либо предпринять Москва не может.

Ранее Риттер заявил, что действия американских пограничников, которые не выпустили его из страны, являются запланированным актом со стороны правительства США, пишут «Известия».

