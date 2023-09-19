«Серьезная эскалация»: От Пашиняна ждут переговоров с властями Азербайджана
Карабах оторван от Армении, нельзя представить себе ответные военные действия Еревана, отметил в эфире НСН армянский политолог Александр Искандарян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на антитеррористическую операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН. По его словам, других возможностей у Армении нет.
Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя». Перед началом операции азербайджанское Минобороны заявило, что двое военных были ранены из-за провокации со стороны Армении. В Ереване эти утверждения опровергли.
Сейчас в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте звучит воздушная тревога, жители заявляют об обстреле. Азербайджан утверждает, что наносит удары «высокоточным оружием» по позициям ВС Армении и военным объектам. Утверждается, что российские миротворцы были предупреждены. Искандарян отметил, что местные жители ожидают от Пашиняна дипломатических переговоров.
«Представить, что это большая война, сравнимая с тем, что было в 2020 году, довольно сложно. Но это явно довольно серьезная эскалация. Что касается Пашиняна и правительства Армении, то возможно задействовать только политические методы, других возможностей просто нет… Карабах оторван от Армении, и представить себе какие-то другие возможности сложно. Несомненно, будут предприниматься попытки повлиять на ситуацию, найти какие-то возможности на дипломатическом уровне», - сказал Искандарян.
В свою очередь бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что Азербайджан начал в Карабахе «этническую чистку». По его словам, народ ждет от Пашиняна конкретных действий по защите 120 тысяч армян.
«Азербайджан начал широкомасштабные военные действия против республики Арцах. Бьют по гражданской инфраструктуре. То есть, на лицо идет этническая чистка. Плюс была ссылка на то, что якобы о действиях турецко-азербайджанских оккупационных сил была проинформирована Россия. Народ от Пашиняна ждет конкретных действий по защите 120 тысяч армян. Если все ограничится звонками и заявлениями – это не реакция. Армения должна задействовать все свои ресурсы: военные, дипломатические, чтобы спасти людей», – сказал Абовян.
Ранее, 7 сентября, Никол Пашинян заявил, что Азербайджан вывел войска к границе с Арменией. Тогда он отмечал, что накопление войск было замечено и на разделительной линии с Нагорным Карабахом. Пашинян указывал, что ситуация является взрывоопасной.
На этом фоне азербайджанский политолог Тофик Аббасов в интервью НСН говорил, что Азербайджан может начать «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, так как Армения не хочет выводить оттуда свои вооруженные силы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Азербайджана призвало население удалиться от военных объектов в Карабахе
- Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Захарова: Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе
- Путин подписал указ о выплате по 50 тысяч рублей блокадникам Ленинграда
- Минобороны Армении: У Армении нет вооруженных сил в Нагорном Карабахе
- СМИ: Шойгу сегодня встретится в Тегеране с представителями командования ВС Ирана
- Захарова объяснила, как добиться мира между Арменией и Азербайджаном
- СМИ: Азербайджан хочет захватить небо над Карабахом
- СМИ: Власти Латвии решили закрыть один из двух КПП на границе с Белоруссией
- Шахрин заявил, что Шевчук обиделся на Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru