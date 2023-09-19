«Серьезная эскалация»: От Пашиняна ждут переговоров с властями Азербайджана

Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя». Перед началом операции азербайджанское Минобороны заявило, что двое военных были ранены из-за провокации со стороны Армении. В Ереване эти утверждения опровергли.

Сейчас в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте звучит воздушная тревога, жители заявляют об обстреле. Азербайджан утверждает, что наносит удары «высокоточным оружием» по позициям ВС Армении и военным объектам. Утверждается, что российские миротворцы были предупреждены. Искандарян отметил, что местные жители ожидают от Пашиняна дипломатических переговоров.

«Представить, что это большая война, сравнимая с тем, что было в 2020 году, довольно сложно. Но это явно довольно серьезная эскалация. Что касается Пашиняна и правительства Армении, то возможно задействовать только политические методы, других возможностей просто нет… Карабах оторван от Армении, и представить себе какие-то другие возможности сложно. Несомненно, будут предприниматься попытки повлиять на ситуацию, найти какие-то возможности на дипломатическом уровне», - сказал Искандарян.

В свою очередь бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что Азербайджан начал в Карабахе «этническую чистку». По его словам, народ ждет от Пашиняна конкретных действий по защите 120 тысяч армян.