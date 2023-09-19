«Серьезная эскалация»: От Пашиняна ждут переговоров с властями Азербайджана

Карабах оторван от Армении, нельзя представить себе ответные военные действия Еревана, отметил в эфире НСН армянский политолог Александр Искандарян. 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на антитеррористическую операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН. По его словам, других возможностей у Армении нет.

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Накануне Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя». Перед началом операции азербайджанское Минобороны заявило, что двое военных были ранены из-за провокации со стороны Армении. В Ереване эти утверждения опровергли.

Сейчас в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте звучит воздушная тревога, жители заявляют об обстреле. Азербайджан утверждает, что наносит удары «высокоточным оружием» по позициям ВС Армении и военным объектам. Утверждается, что российские миротворцы были предупреждены. Искандарян отметил, что местные жители ожидают от Пашиняна дипломатических переговоров.

«Представить, что это большая война, сравнимая с тем, что было в 2020 году, довольно сложно. Но это явно довольно серьезная эскалация. Что касается Пашиняна и правительства Армении, то возможно задействовать только политические методы, других возможностей просто нет… Карабах оторван от Армении, и представить себе какие-то другие возможности сложно. Несомненно, будут предприниматься попытки повлиять на ситуацию, найти какие-то возможности на дипломатическом уровне», - сказал Искандарян.

В свою очередь бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что Азербайджан начал в Карабахе «этническую чистку». По его словам, народ ждет от Пашиняна конкретных действий по защите 120 тысяч армян.

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«Азербайджан начал широкомасштабные военные действия против республики Арцах. Бьют по гражданской инфраструктуре. То есть, на лицо идет этническая чистка. Плюс была ссылка на то, что якобы о действиях турецко-азербайджанских оккупационных сил была проинформирована Россия. Народ от Пашиняна ждет конкретных действий по защите 120 тысяч армян. Если все ограничится звонками и заявлениями – это не реакция. Армения должна задействовать все свои ресурсы: военные, дипломатические, чтобы спасти людей», – сказал Абовян.

Ранее, 7 сентября, Никол Пашинян заявил, что Азербайджан вывел войска к границе с Арменией. Тогда он отмечал, что накопление войск было замечено и на разделительной линии с Нагорным Карабахом. Пашинян указывал, что ситуация является взрывоопасной.

На этом фоне азербайджанский политолог Тофик Аббасов в интервью НСН говорил, что Азербайджан может начать «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, так как Армения не хочет выводить оттуда свои вооруженные силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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