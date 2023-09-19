СМИ: Азербайджан хочет захватить небо над Карабахом

По его словам, именно поэтому Азербайджан старается подарить армянские РЭБ и ПВО.

«С учетом того, что ПВО и РЭБ Армении в Карабахе со времен войны 2020 года сильнее не стали, нет причин полагать, что Азербайджан не сможет добиться желаемого. С захватом господства в воздухе, скорее всего начнется массированное применение барражирующих боеприпасов по скоплениям живой силы и техники армян», - написал Рожин в своем Telegram-канале.

Ранее политолог Тофик Аббасов в интервью НСН предположил, что Баку начнет «антитеррористическую» операцию в Карабахе из-за нежелания Армении выводить свои вооруженные силы. Как напомнил эксперт, Ереван ранее обязался разоружить и вывести остатки своей армии из региона. До этого Армения выступила с устным признанием того, что Карабах не входил в состав республики.

