СМИ: Азербайджан хочет захватить небо над Карабахом
Азербайджан хочет получить господство в небе над Нагорным Карабахом для обеспечения воздушного прикрытия для действий пехоты и техники, пишет военный обозреватель Борис Рожин (colonelcassad).
По его словам, именно поэтому Азербайджан старается подарить армянские РЭБ и ПВО.
«С учетом того, что ПВО и РЭБ Армении в Карабахе со времен войны 2020 года сильнее не стали, нет причин полагать, что Азербайджан не сможет добиться желаемого. С захватом господства в воздухе, скорее всего начнется массированное применение барражирующих боеприпасов по скоплениям живой силы и техники армян», - написал Рожин в своем Telegram-канале.
Ранее политолог Тофик Аббасов в интервью НСН предположил, что Баку начнет «антитеррористическую» операцию в Карабахе из-за нежелания Армении выводить свои вооруженные силы. Как напомнил эксперт, Ереван ранее обязался разоружить и вывести остатки своей армии из региона. До этого Армения выступила с устным признанием того, что Карабах не входил в состав республики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Азербайджан хочет захватить небо над Карабахом
- СМИ: Власти Латвии решили закрыть один из двух КПП на границе с Белоруссией
- Шахрин заявил, что Шевчук обиделся на Путина
- Мосгорсуд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие»
- Депутат Белик заявил, что Польша не изменяет русофобской политике
- Шахрин удивился, что Гребенщиков и Макаревич стали либералами
- WSJ: Бывший министр иностранных дел КНР был уволен за внебрачную связь в США
- Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
- Захарова пообещала жесткий ответ Москвы на силовые посягательства ВСУ на Крым
- Над Брянской областью средства ПВО сбили украинский дрон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru