Кремль анонсировал «необычную» пресс-конференцию Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира путина пройдет в этом году в «необычном формате», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, она будет включать в себя элементы прямой линии.

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Ранее Песков заявил, что Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса. Таким образом, можно сделать вывод, что пока президент не вакцинировался. Вместе с тем представитель Кремля рассказал, что часть встреч в участием Путина проходит лично, часть по видеоконференции, но это не отражается на их содержании и интенсивности.

Глава государства дает большую пресс-конференцию каждый год начиная с 2001 года. По традиции, лидер страны сначала озвучивает ключевые экономические и социальные показатели, а затем отвечает на вопросы журналистов. В 2019 году мероприятие прошло 19 декабря и длилось четыре часа 18 минут. За это время журналисты успели задать более 70 вопросов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференцияВладимир Путин
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