Сенаторы США обвинили Владимира Путина во взломе сервера демократов

Специальный комитет сената США по разведке заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился взломать сети Демократической партии в 2016 году, нанеся таким образом ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу. Результатом должна была стать помощь избирательному штабу другого кандидата в президенты Дональда Трампа.

Выводы комитета во вторник опубликованы в отчете по итогам проведенного законодателями расследования, сообщает РИА Новости. Однако никаких подтверждений этому утверждению не приводится.