Сенаторы США обвинили Владимира Путина во взломе сервера демократов
Специальный комитет сената США по разведке заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился взломать сети Демократической партии в 2016 году, нанеся таким образом ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу. Результатом должна была стать помощь избирательному штабу другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
Выводы комитета во вторник опубликованы в отчете по итогам проведенного законодателями расследования, сообщает РИА Новости. Однако никаких подтверждений этому утверждению не приводится.
В 2018 году минюст США в рамках расследования спецпрокурором Робертом Мюллером дела о вмешательстве России в американские выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян. Кремль неоднократно категорически отвергал свое вмешательство в выборные процессы в США.
Контрразведка США ранее заявила о попытках вмешательства в президентские выборы со стороны России, Ирана и Китая.
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