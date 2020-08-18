Сенаторы США обвинили Владимира Путина во взломе сервера демократов

Специальный комитет сената США по разведке заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы распорядился взломать сети Демократической партии в 2016 году, нанеся таким образом ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу. Результатом должна была стать помощь избирательному штабу другого кандидата в президенты Дональда Трампа.

Выводы комитета во вторник опубликованы в отчете по итогам проведенного законодателями расследования, сообщает РИА Новости. Однако никаких подтверждений этому утверждению не приводится.

США объявили о награде за данные о вмешивающихся в выборы

В 2018 году минюст США в рамках расследования спецпрокурором Робертом Мюллером дела о вмешательстве России в американские выборы выдвинул обвинения в адрес 12 россиян. Кремль неоднократно категорически отвергал свое вмешательство в выборные процессы в США.

Контрразведка США ранее заявила о попытках вмешательства в президентские выборы со стороны России, Ирана и Китая.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Вмешательство В ВыборыСенат СШАВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры