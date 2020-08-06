США объявили о награде за данные о вмешивающихся в выборы

США объявили о награде за предоставление информации о лицах, вмешивающихся в президентские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет РИА Новости.

Отмечается, что сумма награды составит 10 млн долларов. Денежные средства, по словам Помпео, выделят в рамках программы госдепартамента "Награда за справедливость".

Выборы президента США должны состоятся 3 ноября текущего года.

Ранее в США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Расследование дела продолжается до сих пор.

