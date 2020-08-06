США объявили о награде за данные о вмешивающихся в выборы
США объявили о награде за предоставление информации о лицах, вмешивающихся в президентские выборы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет РИА Новости.
Отмечается, что сумма награды составит 10 млн долларов. Денежные средства, по словам Помпео, выделят в рамках программы госдепартамента "Награда за справедливость".
Выборы президента США должны состоятся 3 ноября текущего года.
Ранее в США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Расследование дела продолжается до сих пор.
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