В США заявили о попытках влияния на выборы со стороны РФ, Китая и Ирана
Контрразведка США заявила о попытках вмешательства в президентские выборы со стороны России, Ирана и Китая. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. По его словам, РФ планирует "очернить Байдена", силы Китая направлены против Трампа, а Иран пытается "подорвать демократические институты" и разделяет страну перед выборами.
Выборы президента США назначены на 3 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, что россияне стали получать СМС с предложением получить 10 млн долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве выборы.
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