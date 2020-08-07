В США заявили о попытках влияния на выборы со стороны РФ, Китая и Ирана

Контрразведка США заявила о попытках вмешательства в президентские выборы со стороны России, Ирана и Китая. Об этом сообщает Интерфакс.

Трамп объяснился за предложение перенести выборы

Как пишет агентство, соответствующее заявление сделал глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. По его словам, РФ планирует "очернить Байдена", силы Китая направлены против Трампа, а Иран пытается "подорвать демократические институты" и разделяет страну перед выборами.

Выборы президента США назначены на 3 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что россияне стали получать СМС с предложением получить 10 млн долларов от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве выборы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Вмешательство России В Выборы СШАСша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры