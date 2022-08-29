Сенатор заявил о катастрофических последствиях новых санкций для Евросоюза

По его словам, в отличие от России страны Евросоюза «столкнулись с проблемами, которые могут стать для них катастрофическими».

Комментируя звучащие в ЕС предложения по восьмому санкционному пакету он отметил, что Европа готова «стрелять себе и в ноги, и в руки», лишь бы России сделать побольнее.

«Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Приняли семь пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдаётся... И вдруг выяснилось, что санкции работают не столько против России, сколько против Евросоюза», - написал сенатор.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам Евросоюза следует усилить антироссийские санкции, введя восьмой пакет ограничений, сообщает RT.

