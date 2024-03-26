МИД Британии не согласился мириться с кибератаками со стороны КНР

Во внешнеполитическом ведомстве указали на недопустимость подобной угрожающей деятельности, исходящей из Китая, пообещав и впредь предпринимать решительные ответные действия совместно с мировыми партнерами.

Кроме того, в министерстве отметили, что Великобритания выступает с осуждением организаций и лиц, связанных с Китаем и осуществляющих в киберпространстве «злонамеренную деятельность», которая направлена против «демократических институтов и парламентариев Великобритании».

Ранее хакеры взломали базу данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения Великобритании.

