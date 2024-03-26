МИД Британии не согласился мириться с кибератаками со стороны КНР
В МИД Великобритании вызвали временного поверенного в делах Китая. Также в ведомстве заявили о нежелании мириться с кибератаками со стороны КНР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя британского МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве указали на недопустимость подобной угрожающей деятельности, исходящей из Китая, пообещав и впредь предпринимать решительные ответные действия совместно с мировыми партнерами.
Кроме того, в министерстве отметили, что Великобритания выступает с осуждением организаций и лиц, связанных с Китаем и осуществляющих в киберпространстве «злонамеренную деятельность», которая направлена против «демократических институтов и парламентариев Великобритании».
Ранее хакеры взломали базу данных одного из подразделений Национальной системы здравоохранения Великобритании.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростелеком»: большинство мошеннических звонков поступает из Днепра
- Украина атаковала село Горналь в Курской области
- Россияне стали реже пользоваться личным авто из-за подорожания топлива
- Путин поручил снимать кино для популяризации профессии ученого
- МИД Британии не согласился мириться с кибератаками со стороны КНР
- Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
- Над Белгородской областью сбили два беспилотника
- На рэпера Моргенштерна составили три протокола из-за рекламы в его Telegram
- Вышел первый трейлер боевика «Плохие парни 4»
- Украина озвучила ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru