Сенатор США не исключил причастность Белого дома к терактам на «Северных потоках»
Атаку на газопроводы «Северный поток» могли организовать власти Соединенных Штатов. Об этом в своем Twitter (заблокированная на территории России соцсеть) написал сенатор от штата Юта Майк Ли.
Он признался, что его беспокоит тот факт, что он не может исключить вероятность участия США в подрыве газопроводов.
По его словам, власти США могли организовать атаку на объекты энергетической инфраструктуры без согласования с конгрессом.
«Если это окажется правдой, у нас большие проблемы», - констатировал Ли.
Об участии США в подрыве газопроводов ранее рассказал журналист Сеймур Херш. По его данным, бомбу заложили американские водолазы, передает НСН.
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