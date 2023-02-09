Сенатор США не исключил причастность Белого дома к терактам на «Северных потоках»

Он признался, что его беспокоит тот факт, что он не может исключить вероятность участия США в подрыве газопроводов.

По его словам, власти США могли организовать атаку на объекты энергетической инфраструктуры без согласования с конгрессом.

«Если это окажется правдой, у нас большие проблемы», - констатировал Ли.

Об участии США в подрыве газопроводов ранее рассказал журналист Сеймур Херш. По его данным, бомбу заложили американские водолазы, передает НСН.

