Дело против главы Белого дома может возбудить Следственный комитет России, заявил парламентарий. В качестве свидетеля необходимо пригласить американского журналиста Сеймура Херша, который обнародовал данные о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток», считает Морозов.

Депутат призвал конгрессменов США создать комиссию по расследованию терактов.

Соединенные Штаты не обращались к России после публикации Сеймура Херша, заявил ранее представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает НСН.

