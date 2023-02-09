Против Байдена могут возбудить уголовное дело по обвинению в терроризме

Президент США Джо Байден может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в терроризме, цитирует РИА Новости депутата Госдумы Олега Морозова.

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Дело против главы Белого дома может возбудить Следственный комитет России, заявил парламентарий. В качестве свидетеля необходимо пригласить американского журналиста Сеймура Херша, который обнародовал данные о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток», считает Морозов.

Депутат призвал конгрессменов США создать комиссию по расследованию терактов.

Соединенные Штаты не обращались к России после публикации Сеймура Херша, заявил ранее представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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