Против Байдена могут возбудить уголовное дело по обвинению в терроризме
Президент США Джо Байден может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в терроризме, цитирует РИА Новости депутата Госдумы Олега Морозова.
Дело против главы Белого дома может возбудить Следственный комитет России, заявил парламентарий. В качестве свидетеля необходимо пригласить американского журналиста Сеймура Херша, который обнародовал данные о причастности США к диверсиям на газопроводах «Северный поток», считает Морозов.
Депутат призвал конгрессменов США создать комиссию по расследованию терактов.
Соединенные Штаты не обращались к России после публикации Сеймура Херша, заявил ранее представитель президента России Дмитрий Песков, сообщает НСН.
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