Сенатор Пушков указал на три территории для начала военного конфликта ведущих держав

По мнению парламентария, деструктивная внешнеполитическая деятельность Запада во главе с Соединенными Штатами может привести к глобальной катастрофе.

«Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа», — сделал вывод Пушков.

При этом политик отметил, что за противостоянием Греции и Турции, а также противоречиями между Индией и Китаем не последует катастрофы и не начнется третья мировая война.

Ранее замруководителя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в статье «Российской газете» сообщил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы.

