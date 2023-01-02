Сенатор Пушков указал на три территории для начала военного конфликта ведущих держав
Острый кризис на Украине, который продолжается до сих пор, эскалация ситуации вокруг Тайваня и события на Корейском полуострове могут привести к началу военного конфликта с открытым участием ведущих мировых держав. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, деструктивная внешнеполитическая деятельность Запада во главе с Соединенными Штатами может привести к глобальной катастрофе.
«Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа», — сделал вывод Пушков.
При этом политик отметил, что за противостоянием Греции и Турции, а также противоречиями между Индией и Китаем не последует катастрофы и не начнется третья мировая война.
Ранее замруководителя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в статье «Российской газете» сообщил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерной катастрофы.
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