Экс-президент Польши заявил, что мир оказался на грани Третьей мировой войны

Мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса» и на пороге Третьей мировой войны, считает бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом политик заявил в интервью изданию Polsat.

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По словам Квасьневского, ситуация кардинально изменилась после начала конфликта на Украине, это стало «началом новой, неизведанной эпохи». Кроме того, элементами разрушения прежнего миропорядка стали избрание президентом США Джо Байдена и противоречия между КНР и Тайванем, указывает РИА ФАН.

Как отметил экс-президент, сейчас любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный, пишет «Свободная пресса».

«Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — подчеркнул Квасьневский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаПольша
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