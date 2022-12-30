Экс-президент Польши заявил, что мир оказался на грани Третьей мировой войны
Мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса» и на пороге Третьей мировой войны, считает бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом политик заявил в интервью изданию Polsat.
По словам Квасьневского, ситуация кардинально изменилась после начала конфликта на Украине, это стало «началом новой, неизведанной эпохи». Кроме того, элементами разрушения прежнего миропорядка стали избрание президентом США Джо Байдена и противоречия между КНР и Тайванем, указывает РИА ФАН.
Как отметил экс-президент, сейчас любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный, пишет «Свободная пресса».
«Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — подчеркнул Квасьневский.
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