Экс-президент Польши заявил, что мир оказался на грани Третьей мировой войны

По словам Квасьневского, ситуация кардинально изменилась после начала конфликта на Украине, это стало «началом новой, неизведанной эпохи». Кроме того, элементами разрушения прежнего миропорядка стали избрание президентом США Джо Байдена и противоречия между КНР и Тайванем, указывает РИА ФАН.

Как отметил экс-президент, сейчас любой незначительный конфликт может перерасти в глобальный, пишет «Свободная пресса».

«Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает. Но для нас это реальная возможность», — подчеркнул Квасьневский.

