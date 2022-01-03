Сенатор Пушков: Байден не будет вводить жесткие санкции против России

Президент США Джо Байден не станет вводить «адские санкции» против России, заявил сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

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«У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть», - считает Пушков. Он подчеркнул, что, отказываясь от рестрикций, Байден демонстрирует дальновидность, которой не хватает администрации Белого дома.

По мнению Пушкова, чересчур жесткие санкции могут привести к обратному эффекту, а именно к потере последних рычагов влияния на Россию. При этом после введения таких санкций США смогут давить на Россию лишь военными методами.

Ранее сенатор заявил, что дипломаты США намерены сорвать переговоры России и НАТО о гарантиях безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей ПушковСанкции СШАСанкцииДжо Байден
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