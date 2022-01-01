Пушков раскрыл цель обращения дипломатов о публикации антироссийских санкций

«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение», — заявил Пушков.

Он отметил, что угрозы американской стороны о так называемых «адских санкциях» вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности – «верное средство срыва переговоров».

Ранее на сайте Атлантического совета опубликовано обращение 24 американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать перечень санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

