Пушков раскрыл цель обращения дипломатов о публикации антироссийских санкций

Сенатор Алексей Пушков считает, что дипломаты США намерены сорвать переговоры России и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Публикация списка антироссийских санкций, которую требуют от Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение», — заявил Пушков.

Он отметил, что угрозы американской стороны о так называемых «адских санкциях» вместо того, чтобы предоставить России гарантии безопасности – «верное средство срыва переговоров».

Ранее на сайте Атлантического совета опубликовано обращение 24 американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США к президенту Джо Байдену с требованием опубликовать перечень санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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