Милонов: Мы, депутаты, хорошие люди

Виталий Милонов : «Еще один черный день конспиролога – не будет тотального контроля! Хотя, честно говоря, когда продавец гнилых помидоров просит перевести на «Сбер», это неправильно. Лучше, чтобы выдавал чек», - отметил депутат.

Ранее СМИ сообщили, что ЦБ намерен начать отслеживать все денежные переводы между гражданами. Отмечалось, что регулятор будет запрашивать у банков соответствующую информацию, в том числе персональные данные физлиц.

Виталий Милонов : «В одних абортах погибло более 40 млн младенцев. Представляете, если бы не было абортов? 40 млн человек – отличных, новых, юных, процветающих граждан было бы в нашей стране. А так водка, алкоголь, пивасик, чипсы, наркотики убивают нашу нацию», - резюмировал он.

Демографические потери России после распада СССР составили 25,3 млн человек, они стали наиболее значимыми в современной истории страны. Об этом пишут «Ведомости».

Виталий Милонов : «Обидно, что нас называют другими представителями власти. Мы тоже принимаем участие. Депутаты дарят подарки детям, потому что мы- депутаты – хорошие люди. Ну, кроме Рашкина, он убил лося», - добавил собеседник НСН.

Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.

Виталий Милонов : «Поскольку это не единственное жилье господина Зеленского, можно смело его оттуда выселить, квартиру продать, удержать долги по коммуналке, а деньги раздать жертвам господина Зеленского», - сказал депутат.

По словам руководителя республики, Зеленский владеет квартирой в Ливадии и уже несколько месяцев не вносит квартплату.

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.