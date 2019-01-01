Сенатор от Челябинской области Гехт уходит в отставку

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт заявила о досрочном сложении полномочий. Сообщается, что она уйдет в отставку с 10 июля. Информация об этом была обнародована главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Как сообщает Ura.ru, сенатор Ирина Гехт продолжит работать в Челябинской области. Она займет пост первого вице-губернатора. Уточняется, что в областном правительстве Гехт будет курировать работу министерства социальных отношений, минздрава, министерства образования, а также Главного управления по труду и занятости. Помимо этого, под ее контролем будет находиться работа вице-губернатора Вадима Евдокимова. Как уточняет RT, в его подчинении находятся министерство культуры, министерство спорта, комитет по делам ЗАГС и комитет по делам архивов.

Ранее НСН сообщала, что в мае закрытые исследования, которые проводились в марте для администрации президента, показали, в каких регионах России наибольший запрос на смену региональной власти. Республика Ингушетия вошла в пятёрку лидеров наряду с Севастополем, Архангельской областью и республикой Коми.



