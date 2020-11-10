Сенатор Ольга Ковитиди вылечилась от коронавируса
Сенатора Ольгу Ковитиди выписали из больницы после заражения коронавирусной инфекцией.
«Сегодня выписывают из больницы . Слабенькая . Процент поражения лёгких на сегодня 34. Пару тройку дней отдышусь», - сообщила Ковитиди НСН.
Ольга Ковитиди сообщила, что у нее выявили новую коронавирусную инфекцию 25 октября, передает RT. Член Совфеда находилась на лечении в одной из московских больниц.
С марта все члены Совфеда обязаны сдать тест на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты. 7 октября сообщалось, что у двух членов верхней палаты оказался положительным тест на коронавирус, заболевание протекало у них без симптомов, но они все равно ушли на самоизоляцию
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Почти 21 тысячу новых случаев заболевания коронавирусом выявили в России за сутки
- Киев вновь открыл все КПП в Донбассе на линии разграничения
- Сенатор Ольга Ковитиди вылечилась от коронавируса
- Пашинян: военные действия в Карабахе полностью не остановились
- Пашинян заявил, что подписал мирное соглашение по наставлению военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru