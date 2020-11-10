Сенатор Ольга Ковитиди вылечилась от коронавируса

Сенатора Ольгу Ковитиди выписали из больницы после заражения коронавирусной инфекцией.

«Сегодня выписывают из больницы . Слабенькая . Процент поражения лёгких на сегодня 34. Пару тройку дней отдышусь», - сообщила Ковитиди НСН.

Ольга Ковитиди сообщила, что у нее выявили новую коронавирусную инфекцию 25 октября, передает RT. Член Совфеда находилась на лечении в одной из московских больниц.

С марта все члены Совфеда обязаны сдать тест на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты. 7 октября сообщалось, что у двух членов верхней палаты оказался положительным тест на коронавирус, заболевание протекало у них без симптомов, но они все равно ушли на самоизоляцию

