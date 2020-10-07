Два сенатора ушли на самоизоляцию из-за обнаруженного у них COVID-19

У двух сенаторов оказался положительным тест на коронавирус. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что заболевание протекает у них без симптомов, но они все равно ушли на самоизоляцию, передает РИА Новости.