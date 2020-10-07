Два сенатора ушли на самоизоляцию из-за обнаруженного у них COVID-19

У двух сенаторов оказался положительным тест на коронавирус. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он уточнил, что заболевание протекает у них без симптомов, но они все равно ушли на самоизоляцию, передает РИА Новости.

Врач порекомендовала сделать тест на COVID при симптомах ОРВИ

С марта все члены Совфеда обязаны сдать тест на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты.

Заразность коронавируса на коже человека может сохраняться до девяти часов, сообщает РИА ФАН. К таком выводу пришли японские ученые.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:КоронавирусСовет Федерации РФ
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