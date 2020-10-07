Два сенатора ушли на самоизоляцию из-за обнаруженного у них COVID-19
У двух сенаторов оказался положительным тест на коронавирус. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Он уточнил, что заболевание протекает у них без симптомов, но они все равно ушли на самоизоляцию, передает РИА Новости.
С марта все члены Совфеда обязаны сдать тест на COVID-19 накануне пленарного заседания палаты.
Заразность коронавируса на коже человека может сохраняться до девяти часов, сообщает РИА ФАН. К таком выводу пришли японские ученые.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru