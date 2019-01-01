Новости за ночь: Возбуждено уголовное дело о пожаре в детском лагере
Главные события ночи по версии НСН.
СКР завел дело о гибели подростка при пожаре в лагере под Хабаровском
Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал. ЧП произошло накануне в палаточном городке, который находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей.
Пожар мог возникнуть после того, как ребенок положил полотенце на обогреватель. В результате возгорания погибла 11-летняя девочка. Трое детей находятся реанимации с ожогами. Медики оценивают их состояние как тяжелое.
Следственный комитет из-за смерти ребенка возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Помимо палаточного городка, на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих. В них сейчас размещены остальные дети.
Добавим, власти Хабаровского края начали тотальную проверку всех детских лагерей на территории региона
Сеул обвинил Россию в нарушении воздушного пространства
В Южной Корее заявили о нарушении своего воздушного пространства российским самолетом. Из-за этого по нему был открыт предупредительный огонь. Инцидент произошел в районе островов Токто, которые располагаются к востоку от южной части Корейского полуострова. Эту территорию Сеул и Токио считают спорной.
В прошлом месяце Южная Корея также поднимала свои истребители, чтобы перехватить российские стратегические бомбардировщики Ту-95. Они якобы вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде принять закон о «сосуществовании с Россией». Об этом он заявил в интервью Укринформ».
По его мнению, в законе необходимо прописать ограничения для граждан относительно России. Это будет полезно и для музыкантов, считает Вакарчук. По его словам, одни ездят с гастролями в Россию, другие нет. А принятие закона поможет разграничить разрешенные и запрещенные действия в отношении России.
Напомним, досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По итогам обработки более 90% протоколов лидирует партия президента Зеленского.
Названа самая распространенная зарплата в России
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей. Таковы данные Росстата за апрель. Такой доход получает 15-20% трудозанятого населения. Эксперты говорят, что эта зарплата наиболее точно отражает уровень доходов населения и состояние рынка труда.
Большая разница между этой цифрой и средней зарплатой в 48 тысяч говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.
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