Новости за ночь: Возбуждено уголовное дело о пожаре в детском лагере

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Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал. ЧП произошло накануне в палаточном городке, который находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». Всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей.

Пожар мог возникнуть после того, как ребенок положил полотенце на обогреватель. В результате возгорания погибла 11-летняя девочка. Трое детей находятся реанимации с ожогами. Медики оценивают их состояние как тяжелое.

Следственный комитет из-за смерти ребенка возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Помимо палаточного городка, на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих. В них сейчас размещены остальные дети.

Добавим, власти Хабаровского края начали тотальную проверку всех детских лагерей на территории региона