В Польше оправдали отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

Вице-спикер польского правительства Яцек Сасин в студии портала «Виртуальная Польша» объяснил отсутствие приглашения президента России Владимира Путина на мероприятия в память годовщины начала Второй мировой войны, рассказывает RT.

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — процитировало ответ Сасина РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль негативно относится к отсутствию приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, отметили Известия.

Мероприятия в Польше намерены посетить президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Газета.ru.

Напомним, вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В этот день Германия напала на Польшу. Идеология современного руководства страны игнорирует вклад Советского Союза в победу над фашизмом, несмотря на то, что части Красной армии освобождали захваченные войсками Третьего рейха страны Европы, в том числе Польшу.

