В Польше оправдали отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны
Вице-спикер польского правительства Яцек Сасин в студии портала «Виртуальная Польша» объяснил отсутствие приглашения президента России Владимира Путина на мероприятия в память годовщины начала Второй мировой войны, рассказывает RT.
«Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — процитировало ответ Сасина РИА «Новости».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль негативно относится к отсутствию приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, отметили Известия.
Мероприятия в Польше намерены посетить президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Газета.ru.
Напомним, вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. В этот день Германия напала на Польшу. Идеология современного руководства страны игнорирует вклад Советского Союза в победу над фашизмом, несмотря на то, что части Красной армии освобождали захваченные войсками Третьего рейха страны Европы, в том числе Польшу.
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