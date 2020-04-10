Сенатор назвал святотатством демонтаж памятника советскому маршалу в Праге

«Этого терпеть никто не будет. Это полный беспредел. Какой-то упырь, простите за грубое слово, считает, что он вправе распоряжаться такими вещами. Все это было сделано, поставлено, посажено, наверное, задолго до его рождения. И этот памятник, который символизирует освобождение Праги советскими солдатами, ее сохранение в целости, нам очень дорог. И если нам отказывают в том, чтобы забрать его, или даже выкупить, тогда, во-первых, есть другие методы воздействия, в том числе дипломатические. И в любом случае надо рассмотреть, как наказать этого человека и тех людей, которые причастны к этому. Потому что есть законные меры. В том числе, недавно был принят закон о недопустимости осквернения памятников и захоронений. Этого деятеля, даже не хочу называть его имени, надо объявить в розыск. Как это делают американцы, когда кто-то нарушает их законы. Либо судить его заочно, но у него земля должна гореть под ногами. Он совершил святотатство. Для нас это тяжелый несправедливый удар. Президент Чехии Милош Земан был против этого сноса, но, к сожалению, он там не руководит исполнительной властью. Власть в руках главы правительства. Но, конечно, они должны понимать, что такое поведение оскорбительно. В условиях карантина люди даже не могли выйти на защиту этого памятника. За эти вещи, я думаю, все-таки придется ответить. Как минимум, чешские власти должны принести нам извинения и вернуть памятник. Я повторю, мы готовы его выкупить, оплатить расходы по транспортировке. Мы бы его поставили на одном из самых видных мест в Москве», – говорит он.

Сенатор также допустил, что такие действия могут в дальнейшем плохо сказаться на отношениях между двумя странами. В частности, он напомнил, какое число российских туристов ежегодно посещают Чехию.

«Я не вправе выдвигать какие-то санкционные предложения по отношению к чехам, но моральные права есть у всех. После распада СССР мы все с удовольствием ездили в Чехию отдыхать, там 90 процентов туристов – это отдыхающие из России. Давайте мы не будем ездить в Чехию! Но насчет санкций, решать правительству и другим органам власти», – отмечает спикер.

Кроме того, сенатор призвал перестать молчать о тех «подвигах» бывших союзников СССР, которые тесто сотрудничали с фашистами во время Великой Отечественной войны.

«Я думаю, что в дальнейшем нам надо отказаться от того, чтобы мы замалчивали о подвигах наших бывших союзников по Варшавскому договору, которые тесто сотрудничали с фашистами. А что касается Чехии, то всю войну, когда она была оккупирована немцами, они производили вооружение для немцев, легкие танки и бронетранспортеры, очень много стрелкового оружия. Да, были в Чехии, конечно, и патриоты. И положительное можно вспомнить, но было сотрудничество с нацистами, об этом надо говорить. И президент Путин неслучайно сказал, что теперь мы будем открывать документы и публиковать, чтобы знать, кто какую роль сыграл в войне», – комментирует Джабаров.

Ранее член СПЧ, журналист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН объяснил причины демонтажа памятника маршалу.

