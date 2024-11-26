Сенатор Климов: США ждут огромные проблемы в случае передачи ядерного оружия ВСУ

США ждут огромные проблемы в случае передачи ядерного оружия Украине, потому что у России есть, чем на это ответить, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что любое реальное движение в этом направлении чревато серьезными проблемами для Вашингтона и «его подручных». Сенатор также подчеркнул, что любая попытка передать ядерное оружие Украине будет нарушением международных соглашений.

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«Будем надеяться, что все слухи и сплетни, которые сейчас там кружат, — это внутренние американские разборки», - заявил Климов.

Ранее конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин заявила, что возможная передача ядерного оружия Украине президентом США Джо Байденом — «безумие». По мнению Тэйлор-Грин, подобный шаг «полностью антиконституционный». Конгрессвумен задалась вопросом, не хочет ли действующий президент США Джо Байден развязать ядерный конфликт и использовать это в качестве повода для приостановки передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу, передает «Радиоточка НСН».

