В США заявили, что передача Байденом ядерного оружия Киеву будет означать госизмену

По мнению Тэйлор-Грин, подобный шаг «полностью антиконституционный».

«Возможно это акт государственной измены», — написала политик.

Конгрессвумен задалась вопросом, не хочет ли Байден развязать ядерный конфликт и использовать это в качестве повода для приостановки передачи власти избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Ранее военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Джо Байден собирается втянуть США в ядерную войну с Россией «до 20 января 2025 года» — до инаугурации Трампа, пишет Ura.ru.

