В США заявили, что передача Байденом ядерного оружия Киеву будет означать госизмену
Возможная передача ядерного оружия Украине президентом США Джо Байденом — «безумие», считает конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин. Об этом политик написала в социальной сети Х.
По мнению Тэйлор-Грин, подобный шаг «полностью антиконституционный».
«Возможно это акт государственной измены», — написала политик.
Конгрессвумен задалась вопросом, не хочет ли Байден развязать ядерный конфликт и использовать это в качестве повода для приостановки передачи власти избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Ранее военный аналитик, экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Джо Байден собирается втянуть США в ядерную войну с Россией «до 20 января 2025 года» — до инаугурации Трампа, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru