Сенатор Климов призвал спокойнее относиться к словам президента Ирана о спецоперации

«Помимо контактов с нами они поддерживают большое количество других, в том числе недружественных нам, стран. Такова особенность международной жизни», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Сенатор призвал оценивать не слова, а действия лидеров государств. Климов также напомнил, что Иран сотрудничает с Россией по всем необходимым вопросам. При этом президент страны стремится представить свой взгляд на международную политику с учетом шагов в двустороннем формате, в форматах ШОС и БРИКС.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия России в Украине. Он также указал, что следует уважать границы каждой страны, напоминает «Радиоточка НСН».

