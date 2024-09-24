Сенатор Климов призвал спокойнее относиться к словам президента Ирана о спецоперации
Следует спокойнее воспринимать заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана об отказе поддерживать специальную военную операцию России на Украине, сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Помимо контактов с нами они поддерживают большое количество других, в том числе недружественных нам, стран. Такова особенность международной жизни», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.
Сенатор призвал оценивать не слова, а действия лидеров государств. Климов также напомнил, что Иран сотрудничает с Россией по всем необходимым вопросам. При этом президент страны стремится представить свой взгляд на международную политику с учетом шагов в двустороннем формате, в форматах ШОС и БРИКС.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия России в Украине. Он также указал, что следует уважать границы каждой страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru