СМИ: Шойгу передал послание от Путина президенту Ирана Пезешкиану
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану послание от Владимира Путина во время своего визита в Тегеран, сообщает иранский государственный телеканал IRIB
В ходе встречи Шойгу также представил отчет о достигнутых договоренностях между странами.
Помимо этого, во время пребывания в столице Ирана Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом.
Накануне пресс-служба президентского дворца Сирии сообщила о встрече Сергея Шойгу с сирийским лидером Башаром Асадом в Дамаске. В ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов, касающихся международной и региональной безопасности, а также двусторонние отношения между Россией и Сирией, передает «Радиоточка НСН».
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