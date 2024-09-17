СМИ: Шойгу передал послание от Путина президенту Ирана Пезешкиану

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану послание от Владимира Путина во время своего визита в Тегеран, сообщает иранский государственный телеканал IRIB

В ходе встречи Шойгу также представил отчет о достигнутых договоренностях между странами.

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Помимо этого, во время пребывания в столице Ирана Шойгу провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом.

Накануне пресс-служба президентского дворца Сирии сообщила о встрече Сергея Шойгу с сирийским лидером Башаром Асадом в Дамаске. В ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов, касающихся международной и региональной безопасности, а также двусторонние отношения между Россией и Сирией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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