​Сенатор Карасин раскритиковал планы США привлечь Асада к ответственности

Комментируя призыв президента США Джо Байдена привлечь к ответственности экс-президента Сирии Башара Асада, он указал, что Белый дом «судит всех подряд, кого считает нужным и не нужным».

«В период, когда страна и нация проходят серьезные испытания, надо больше помогать и анализировать, а не выдвигать каких-то громких обвинений», – отметил Карасин.

Сенатор добавил, что к такому поведению Вашингтона «международная общественность в негативном смысле привыкла».

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддержат международные усилия, направленные на привлечение к ответственности тех, кто помогал Асаду, сообщает RT.

