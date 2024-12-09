Сенатор Карасин раскритиковал планы США привлечь Асада к ответственности
У американских властей вошло в привычку постоянно возмущаться всем, что их не устраивает. Об этом сайту aif.ru заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.
Комментируя призыв президента США Джо Байдена привлечь к ответственности экс-президента Сирии Башара Асада, он указал, что Белый дом «судит всех подряд, кого считает нужным и не нужным».
«В период, когда страна и нация проходят серьезные испытания, надо больше помогать и анализировать, а не выдвигать каких-то громких обвинений», – отметил Карасин.
Сенатор добавил, что к такому поведению Вашингтона «международная общественность в негативном смысле привыкла».
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддержат международные усилия, направленные на привлечение к ответственности тех, кто помогал Асаду, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru