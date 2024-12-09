СМИ: Асад потерял власть из-за заговора зарубежных государств

По данным издания, поддержка Асадом иранской «Оси сопротивления» является главной причиной заинтересованности других стран в смене политического режима в Сирии. В эту так называемую «Ось сопротивления» входят региональные союзники Тегерана, которые своей целью считают освобождение Палестины от израильской оккупации. Среди них палестинское движение ХАМАС, ливанская партия «Хезболла», иракское ополчение «Исламское сопротивление Ирака», йеменское движение хуситов «Ансар Аллах».

При этом газета уточняет, что «самой страшной ошибкой» Асада стало «игнорирование требований общества», в результате чего он лишился поддержки сирийского народа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил привлечь к ответственности тех, кто помогал Асаду, напоминает RT.

