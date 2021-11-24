Климкин: Американцы обсуждают отключение России от SWIFT и ограничение импорта нефти

По его словам, российский лидер Владимир Путин «поймал кураж» после достижения нескольких внешнеполитических побед. Как считает политик, по этой причине Москва якобы может прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Бывший глава МИД отметил, что США и Евросоюз «работают на опережение» и готовят ответные меры. «Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают», — отметил Климкин.

Ранее он сообщил, что если не сделать «правильные ставки», есть реальная угроза, что Киев «в фарш перемелют». Экс-глава МИД считает, что сегодня угроза провокаций в Донбассе выше, чем весной, и Украине нужна новая стратегия по региону.

