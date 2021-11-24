Климкин: Американцы обсуждают отключение России от SWIFT и ограничение импорта нефти
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против России в случае начала боевых действий, пишет «Обозреватель».
По его словам, российский лидер Владимир Путин «поймал кураж» после достижения нескольких внешнеполитических побед. Как считает политик, по этой причине Москва якобы может прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Бывший глава МИД отметил, что США и Евросоюз «работают на опережение» и готовят ответные меры. «Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают», — отметил Климкин.
Ранее он сообщил, что если не сделать «правильные ставки», есть реальная угроза, что Киев «в фарш перемелют». Экс-глава МИД считает, что сегодня угроза провокаций в Донбассе выше, чем весной, и Украине нужна новая стратегия по региону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Климкин: Американцы обсуждают отключение России от SWIFT и ограничение импорта нефти
- В Германии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
- Ученый заявил о возможном разрушении МКС «болтом или гайкой»
- Пьяный москвич напал на фельдшера «скорой»
- На Украине опровергли данные о применении Javelin в Донбассе
- Минздрав предложил ввести штрафы за объявления о продаже справок
- Заведено дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице
- Отправлен на экспертизу подросток, готовящий нападение на казанскую школу
- США планируют добиваться наращивания добычи нефти
- Гендиректор холдинга «Вертолеты России» покинет свою должность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru