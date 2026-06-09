Сенатор Джабаров: Украина должна компенсировать России ущерб за Донбасс

Украина должна компенсировать России ущерб за преступления на Донбассе. Об этом сайту aif.ru заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Он указал, что речь идёт о преступлениях Киева «во время так называемой АТО».

«За преследование Православной церкви, многочисленные теракты и преступления в отношении мирного населения, за убитых мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Курской области и в других регионах», - отметил сенатор.

Джабаров также добавил, что попытки изъять замороженные на Западе российские активы являются грабежом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки украинских беспилотников наносят определённый экономический ущерб России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДонбассРоссияУкраинаСовет Федерации РФВладимир Джабаров

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