Путин анонсировал строительство шести новых атомных подводных лодок
В Северодвинске на заводе «Севмаш» до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии подъёма флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» он указал, что в настоящее время на российских верфях строятся более 70 кораблей, которын находятся в разных стадиях готовности.
Глава государства подчеркнул, что планы по созданию современного Военно-Морского Флота (ВМФ) будут реализованы в полном объёме.
«Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что впредстоящее десятилетие на строительство в РФ новых боевых кораблей предусмотрено 8 трлн 400 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru