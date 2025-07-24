Путин анонсировал строительство шести новых атомных подводных лодок

В ходе церемонии подъёма флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» он указал, что в настоящее время на российских верфях строятся более 70 кораблей, которын находятся в разных стадиях готовности.

Глава государства подчеркнул, что планы по созданию современного Военно-Морского Флота (ВМФ) будут реализованы в полном объёме.

«Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что впредстоящее десятилетие на строительство в РФ новых боевых кораблей предусмотрено 8 трлн 400 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

