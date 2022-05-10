Сейм Литвы единогласно признал Россию «террористическим государством»
Сейм (парламент) Литвы проголосовал за признание России террористическим государством в связи со специальной военной операцией на Украине, передает Delfi.
По данным агентства, депутаты единогласно поддержали соответствующую резолюцию, за документ отдали 128 голосов.
«Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны Вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа», — говорится в резолюции.
В документе указано, что российские военнослужащие якобы «совершили массовые военные преступления» на Украине. Подчеркивается, что «виновных» необходимо привлечь к ответственности, при этом международное сообщество должно создать специальный уголовный трибунал для расследования и оценки действий РФ в отношении Украины.
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