Сенат Узбекистана утвердил дату референдума по новой Конституции

В июле 2022 года в Нукусе, столице республики Каракалпакстан в составе Узбекистана возникли массовые протесты. Участники демонстраций заявили о неприятии референдума по новой Конституции, им не понравилось, в частности, предложение изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакстана и его праве на выход из состава Узбекистана.

После усмирения волнений парламент республики проголосовал за исключение из проекта изменений статей, в которых упоминается её статус. Как отмечает НСН, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обвинил в организации беспорядков некие силы из-за рубежа.

