Сенат Узбекистана утвердил дату референдума по новой Конституции
Верхняя палата парламента Узбекистана (Сенат) утвердила дату проведения референдума по проекту новой конституции республики. Голосование назначено на 30 апреля. Сенаторы одобрили соответствующее решение нижней палаты парламента.
Также члены верхней палаты поддержали законопроект о новом основном законе страны. Днём ранее Конституционный суд Узбекистана также признал правомочным проведении 30 апреля референдума.
В администрации президента республики подчёркивают, что поправки в конституцию разработаны после изучения свыше 200 тысяч предложений.
В июле 2022 года в Нукусе, столице республики Каракалпакстан в составе Узбекистана возникли массовые протесты. Участники демонстраций заявили о неприятии референдума по новой Конституции, им не понравилось, в частности, предложение изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакстана и его праве на выход из состава Узбекистана.
После усмирения волнений парламент республики проголосовал за исключение из проекта изменений статей, в которых упоминается её статус. Как отмечает НСН, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обвинил в организации беспорядков некие силы из-за рубежа.
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