Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе

«Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — сообщил глава государства.

Он призвал привлечь к расследованию беспорядков общественников, активистов и депутатов и отметил необходимость тщательного изучения действий силовиков.

Напомним, в ходе беспорядков в Нукусе 1-2 июля погибли 18 человек от полученных серьезных травм. 243 человека получили ранения и обратились в больницы.

