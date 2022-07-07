Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе

Иностранные силы несколько лет готовили беспорядки в Нукусе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Президент Узбекистана отправился в Нукус после беспорядков

«Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — сообщил глава государства.

Он призвал привлечь к расследованию беспорядков общественников, активистов и депутатов и отметил необходимость тщательного изучения действий силовиков.

Напомним, в ходе беспорядков в Нукусе 1-2 июля погибли 18 человек от полученных серьезных травм. 243 человека получили ранения и обратились в больницы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Узбекистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры