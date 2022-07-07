Мирзиеев обвинил иностранные силы в беспорядках в Нукусе
Иностранные силы несколько лет готовили беспорядки в Нукусе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
«Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта», — сообщил глава государства.
Он призвал привлечь к расследованию беспорядков общественников, активистов и депутатов и отметил необходимость тщательного изучения действий силовиков.
Напомним, в ходе беспорядков в Нукусе 1-2 июля погибли 18 человек от полученных серьезных травм. 243 человека получили ранения и обратились в больницы.
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