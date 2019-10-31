Сенат США призвали ускориться с санкциями против «Северного потока-2»

По словам политика, после того как накануне строительство трубопровода наконец было одобрено Данией, Россия получила возможность наращивать свою военную мощь, эксплуатировать европейских союзников США и угрожать энергетической безопасности Штатов.

30 октября Дания, которая долгое время выступала против строительства «Северного потока-2», все-таки выдала разрешение на прокладку трубопровода в своей экономической зоне.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН назвал причины такой смены курса Дании. «Германия не давила политически на Данию. Этим могли заниматься сами компании, которые хотят вместе с "Газпромом" проложить эту трубу через Балтийское море. Но от Германии идёт сейчас вся эта новая экологическая революция в Европе. Германия действительно давит на своих соседей, что нужно собирать российские соглашения, что надо как можно скорее отказываться от угля, от нефти. И тогда газ становится единственным транзитным энергоносителем, который может обеспечить рост промышленности и экономики в Европе. Это самый главный аргумент для Nord Stream 2. Я думаю, что этим пользовались. И датчане поняли, что когда-нибудь этот самый газ им тоже будет нужен и отказались от политических тормозов и нажима США», - рассказал Рар.

