Сенат США одобрил кандидатуру Салливана на должность посла в РФ
12 декабря 201921:59
Кандидатура заместителя госсекретаря Джона Салливана была утверждена Сенатом США на должность посла в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, поддержали Салливана 70 сенаторов, против выступили 22 человека.
Следующим этапом станет подписание американским президентом указ о назначении Салливана. Напомним, Дональд Трамп сам выдвинул Салливана на этот пост.
Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.
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