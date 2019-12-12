Сенат США одобрил кандидатуру Салливана на должность посла в РФ

12 декабря 201921:59

Кандидатура заместителя госсекретаря Джона Салливана была утверждена Сенатом США на должность посла в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, поддержали Салливана 70 сенаторов, против выступили 22 человека.

Следующим этапом станет подписание американским президентом указ о назначении Салливана. Напомним, Дональд Трамп сам выдвинул Салливана на этот пост.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.


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ФОТО: РИА Новости
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