Сенат США одобрил кандидатуру Салливана на должность посла в РФ

По данным агентства, поддержали Салливана 70 сенаторов, против выступили 22 человека.

Следующим этапом станет подписание американским президентом указ о назначении Салливана. Напомним, Дональд Трамп сам выдвинул Салливана на этот пост.

Ранее должность посла США в РФ в течение двух лет занимал Джон Хантсман, который ушел в отставку в августе.



